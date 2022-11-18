Аксенов сообщил о строительстве фортификационных сооружений в Крыму

Фото: kremlin.ru

В Крыму в целях обеспечения безопасности местных жителей идет строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

"На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", – рассказал чиновник.

Он отметил, что соответствующие меры принимаются в рамках поручения президента России. В то же время Аксенов добавил, что безопасность полуострова преимущественно будет обеспечиваться за счет мероприятий, проводимых в Херсонской области.

В конце октября две линии обороны построили в Курской области. Как отмечал губернатор региона Роман Старовойт, теперь там готовы к отражению любых посягательств на территорию РФ.

До этого стало известно о начале установки защитных сооружений в Белгородской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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