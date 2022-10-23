Две линии обороны построили в Курской области – губернатор

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В Курской области построили две укрепленные линии обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. <...> Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", – написал он.

Чиновник уточнил, что строительство укреплений велось вместе с Минобороны и пограничным управлением ФСБ по региону. Сейчас строится третья линия, ее закончат в течение двух недель.

Накануне стало известно, что защитные сооружения начали устанавливать в ряде районов Белгородской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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