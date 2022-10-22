Американский офицер рассказал, в каком случае ВСУ утратят боеспособность

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Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинские силы утратят свою боеспособность, если их линия снабжения на границе с Польшей будет захвачена. Об этом пишет 19Fortyfive.

"Если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, у Украины практически не останется возможности вести военные действия более нескольких месяцев", – сказал он.

По мнению Дэвиса, у военнослужащих Украины быстро закончатся боеприпасы, а поставки оружия через Карпаты будут занимать гораздо больше времени.

Удар по Волыни и Львовской области не оставил бы Киеву другого выхода, как вернуться к переговорам с Москвой, резюмировал он.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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