Гладков опроверг призывы к жителям Белгородской области рыть окопы

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что в регионе проводится поиск рабочей силы для рытья окопов. Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", во время которого отвечал на вопросы местных жителей.

Так, один из пользователей написал Гладкову, что ему и знакомым поступали призывы записаться через центр занятости на строительные работы, чтобы возводить оборонительные сооружения. Губернатор сообщил, что подобные призывы являются ложными.

"С фейками будем продолжать бороться. У нас идет информационная война, и это нужно понимать. Никто никакие окопы не собирается рыть", – подчеркнул Вячеслав Гладков.

Глава области также рассказал во время эфира о другом фейковом сообщении: якобы некие жители поселка Красное Белгородского района записали видеообращение, в котором попросили помощи в защите у основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Гладков сообщил, что представители силовых структур искали людей, которые были в этом видеообращении, однако в результате поисков пришли к выводу, что таковых в поселке нет. К тому же никто из местных жителей не признал ни одного из запечатленных на видео.

Ранее сообщалось, что в селе Ольховатка Белгородской области взорвался беспилотник. Губернатор региона сообщил о повреждениях нескольких зданий в результате случившегося, а также заверил, что специалисты немедленно приступят к устранению последствий.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что один из жителей Шебекина получил осколочное ранение в голову в результате обстрела города. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что мужчина скончался в машине скорой помощи. Глава региона уточнил, что у пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма.

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