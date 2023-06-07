Власти опровергли наличие знака "Самарский продукт" у суррогатного напитка "Мистер Сидр"

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Минпромторг Самарской области опроверг сообщения о наличии марки "Самарский продукт" у суррогатного напитка "Мистер Сидр", употребление которого привело к массовому отравлению россиян. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с появившимися в сети сообщениями о том, что алкогольный напиток "Мистер Сидр" якобы имел знак "Сделано в Самарской области" и "Самарский продукт", разъясняем: ООО "Анди", которое занималось производством сидра указанной марки, таких знаков не имело и за выдачей их не обращалось (ни на сидр, ни на какой-либо другой продукт)", – пояснили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что знак "Самарский продукт" может присваиваться именно продукту, а не самой организации. До этого его получило пиво производства ООО "Варка".

Согласно последним данным, число отравившихся суррогатным алкогольным напитком в России превысило 90 человек. Более 30 человек погибли от отравления. Наибольшее число отравившихся сидром в Ульяновской области – 62 человека. Из них 20 человек скончались.

На фоне произошедшего Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего алкогольной продукции изъяли в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

Обвинения по делу о массовом отравлении россиян предъявили самарскому предпринимателю. В изъятом в Ульяновской области напитке обнаружили содержание примесей метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Бизнесмену предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.



В РФ из оборота изъяли 37,6 тыс литров "Мистера Сидра"