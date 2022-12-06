В Белгородской области сформируют батальоны самообороны из местных жителей

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгородской области сформируют отряды территориальной обороны из местных жителей. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что обращения с просьбой создать такие отряды поступали от большого числа местных жителей с первых дней спецоперации.

Гладков пояснил, что в батальоны будут набирать тех, кого не призвали по состоянию здоровья или из-за возраста. У этого человека должен быть боевой опыт и "большое желание" встать на защиту дома и семьи при необходимости.

Губернатор добавил, что отряды тренируют на всех приграничных районах Белгородской области. По его словам, добровольцев обучают опытные инструкторы, которые побывали в большом количестве локальных войн и имеют боевой опыт.

Ранее Гладков сообщил об обстреле поселка Красное в Белгородской области со стороны Украины. В результате никто не пострадал, однако осколки снаряда выбили окна и повредили крышу трех частных домов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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