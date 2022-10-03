Хабаровский военком переведен в другой регион

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Военком Хабаровского края Юрий Лайко, об отстранении которого рассказал глава региона Михаил Дегтярев, получил назначение в Магаданской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
В связи со служебной необходимостью Лайко назначили на должность военного комиссара Магаданской области. Эта должность была вакантной с августа 2022 года.
Исполнять обязанности военного комиссара Хабаровского края будет полковник Вячеслав Макаров, который до этого возглавлял штаб мотострелкового соединения, дислоцированного в регионе.
Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что военный комиссар региона Юрий Лайко отстранен от должности. Он отметил, что половина жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, вернулась домой из-за несоответствия критериям отбора, в том числе мужчина, который воспитывает дочь-инвалида.
По словам Дегтярева, за 10 дней частичной мобилизации повестки получили несколько тысяч жителей Хабаровского края, однако каждого второго из них отправили домой как не соответствующего критериям отбора.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Как уточнил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов.
В Москве запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации
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