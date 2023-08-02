Добровольные народные дружины в Курской области начали обеспечивать оружием

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Добровольные народные дружины в Курской области начали обеспечивать боевым оружием, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, область практически каждый день ощущает на себе террористические удары с территории Украины. В этих условиях власти обязаны обеспечить безопасность местных жителей и гостей региона, отметил он.

"Для этих целей создана добровольная народная дружина, которая занимается оказанием дополнительной помощи вооруженным силам, Росгвардии, полиции и погрануправлению", – сказал Старовойт.

Он добавил, что вопрос обеспечения созданных отрядов боевым оружием прорабатывался на протяжении нескольких месяцев.

"Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц", – заявил губернатор.

Он рассказал, что на днях снова посетил тренировочную площадку, где пообщался с вновь прибывшими курсантами. Старовойт напомнил, что желающие присоединиться к добровольной народной дружине могут обращаться по телефонам: +7 (952) 494-56-60, +7 (952) 495-07-18, а также отправив заявку на почту KurskOpolchenie@yandex.ru.

Ранее сообщалось, что добровольные народные дружины перешли на круглосуточное дежурство в приграничных районах Курской области. Глава региона добавил, что в Курской области проанализировали события в Брянской и Белгородской областях и решили продолжить укреплять границу.

Украинские боевики подвергли обстрелу Суджанский район Курской области. В результате вражеской атаки погиб строитель, который проводил работы недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Старовойт пообещал оказать близким погибшего всю необходимую помощь.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали поселок Теткино Глушковского района в Курской области. В населенном пункте разорвались 20 снарядов. Из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах не было света. Кроме того, в результате обстрелов поврежденными оказались окна и фасады двух домов.



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