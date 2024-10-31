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31 октября, 17:32

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EFE: число погибших в результате наводнений в Испании увеличилось до 140

Число погибших в результате ливней и наводнений в Испании увеличилось до 140 – СМИ

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы"

Минимум 140 человек погибли в Испании в результате ливней и наводнений, вызванных бурей, передает агентство EFE.

По информации издания, в автономном сообществе Валенсии на востоке Испании большая часть погибших.

Ливни на востоке Испании начались 29 октября и привели к наводнениям. В связи с этим государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень угрозы. Непогода стала причиной нарушения железнодорожного сообщения и отмены авиарейсов.

Власти страны объявили траур с 31 октября по 2 ноября по жертвам ливней и наводнений. В настоящее время российские дипломатические ведомства не располагают сведениями, есть ли среди пострадавших россияне.

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