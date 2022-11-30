Муж погибшей в ДТП на улице Свободы рассказал, что обвиняемая не предлагала помощь

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

С семьей женщины и ее старшего сына, погибших в ДТП на улице Свободы, никто не связывался и помощи не предлагал. Об этом Москве 24 рассказал ее муж Имран Насардинов.

Он подчеркнул, что выступает против жесткого наказания для виновницы аварии. По словам мужчины, он ожидает наказания, положенного по справедливости.

"Сторона обвиняемой со мной пока не связывалась. Я не против контакта, мы верующая семья, у нас нет гнева", – подчеркнул мужчина.

Также Имран рассказал о состоянии выжившей младшей дочери. Он подчеркнул, что жизни девочки ничто не угрожает.

"С дочкой все нормально, синяк у нее, она почти здорова. Маленькая ползает по комнатам, ищет маму, братика своего", – заключил он.

Ранее брат женщины, сбившей на автомобиле многодетную мать с двухлетним ребенком, опроверг версию о том, что виновница ДТП была пьяна. Он также пообещал помочь пострадавшей семье. По словам мужчины, с семьей погибших он еще не связывался, однако планирует это сделать.

Автомобиль Kia, за рулем которого находилась подозреваемая, выехал на тротуар на улице Свободы и сбил женщину с двумя детьми вечером в воскресенье, 27 ноября. В результате происшествия 36-летняя пешеход скончалась на месте, а ее четырехлетний сын – в автомобиле скорой помощи. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент аварии находилась в коляске, госпитализировали с сотрясением головного мозга.

В прокуратуре сообщили, что водитель Kia находилась в состоянии наркотического опьянения. По данным ведомства, действия 37-летней женщины можно квалифицировать по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Санкции по указанной статье предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

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