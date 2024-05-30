Роспотребнадзор рекомендовал жителям улицы Мартеновской не открывать окна из-за пожара

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

После возгорания на складе, находящемся на Мартеновской улице, жильцам расположенных рядом домов рекомендовали временно не открывать окна, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора столицы.

"В связи с произошедшим в ранние утренние часы 30 мая 2024 года возгоранием на площади 2 тысячи квадратных метров в производственно-складском здании "Нестандартмаш" по адресу улица Мартеновская, дом 38, проводится работа с целью исключения негативного влияния дыма от пожара на окружающую жилую застройку", – сказано в публикации ведомства.

Специалисты филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" уже взяли пробы воздуха в Восточном административном округе. Они намерены проверить их на наличие веществ, характерных для последствий пожаров в производственных зданиях.

Жителей соседних домов уже оповестили о необходимости оставаться в помещении с закрытыми окнами, чтобы избежать отравления вредными веществами. Представители ведомства подчеркнули, что контролируют эту ситуацию.

Ранее в МЧС РФ рассказали, что этот пожар удалось полностью потушить. Подчеркивается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Специалисты присвоили этому пожару третий ранг сложности. Сразу после возгорания площадь, охваченная огнем, составляла 1 500 квадратных метров, но спустя некоторое время горение распространилось до 4 000 квадратных метров. Борьба с огнем осложнялась высокой пожарной нагрузкой здания, поскольку внутри хранились емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

