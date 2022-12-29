ТЦ "Мега Химки" возобновит работу 29 декабря

Фото: TACC/Zuma

Торговый центр "Мега Химки" возобновит работу с 10:00 29 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале ТЦ.

При этом закрытыми пока останутся ряд магазинов, парковка под зданием и детская площадка.

В торговом центре рассказали, что руководство провело все необходимые проверки и убедилось в безопасности "Мега Химок".

ТЦ "Мега Химки" закрылся после пожара в магазине OBI 9 декабря. В результате происшествия погиб охранник торгового центра.

По данным следствия, к пожару привели сварочные работы в ТЦ. Подозреваемыми по делу стали прораб и сварщик строительно-технической фирмы. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже суд отпустил их под подписку о невыезде.

Третьего фигуранта дела – начальника участка фирмы "Дельта-строй" Александра Макарова – суд арестовал до 9 февраля.



ТЦ "Мега" в Химках частично возобновил работу после пожара

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