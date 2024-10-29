29 октября, 19:34Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с удобрениями в Долгопрудном
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар в Долгопрудном произошел 29 октября. Изначально огонь охватывал помещения склада на площади в 1 200 "квадратов". Позже он перекинулся на соседнюю постройку, однако был локализован на площади 1 300 квадратных метров.
Тушение осложнялось сильным задымлением и высокой нагрузкой. Информации о пострадавших не поступало.
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