Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с удобрениями в Долгопрудном

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар в Долгопрудном произошел 29 октября. Изначально огонь охватывал помещения склада на площади в 1 200 "квадратов". Позже он перекинулся на соседнюю постройку, однако был локализован на площади 1 300 квадратных метров.

Тушение осложнялось сильным задымлением и высокой нагрузкой. Информации о пострадавших не поступало.