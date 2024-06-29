Движение на улице Полбина восстановлено после ДТП с участием четырех автомобилей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Движение на улице Полбина было восстановлено после ДТП с участием четырех автомобилей, сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Авария произошла днем в субботу, 29 июня, в районе дома №46. В департаменте не уточняли обстоятельств случившегося, а также не публиковали информации о пострадавших.

После ДТП автомобили, проезжающие по улице Полбина, продвигались только по одной полосе. Движение было затруднено на 1,4 километра в направлении области.

До этого днем 28 июня на Ленинградском шоссе в районе дома № 25 столкнулись два автомобиля. После этого движение по шоссе было затруднено в сторону центра. Представители Дептранса призывали водителей выбирать пути объезда.

Кроме того, днем ранее массовое ДТП произошло на путепроводе Текстильщики-2. В связи с этим временно было затруднено движение по Волгоградскому проспекту в обе стороны.