Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Движение на улице Полбина затруднено из-за аварии с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ДТП произошло в районе дома 46. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Автомобили передвигаются по одной полосе. Движение затруднено на 1,4 километра в сторону области.

Массовое ДТП произошло ранее на путепроводе Текстильщики-2. В связи с этим временно было затруднено движение по Волгоградскому проспекту в обе стороны.

Также два человека пострадали в результате аварии с участием маршрутки на северо-западе Москвы. Она на скорости врезалась в отбойник.

