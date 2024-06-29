Press TV: 2 человека погибли при нападении на автомобиль с избирательными урнами в Иране

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Неизвестные расстреляли автомобиль, перевозивший избирательные урны в иранской провинции Систан и Белуджистан, погибли двое сотрудников безопасности. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

В результате нападения пять человек также были ранены. Избирательные бюллетени удалось доставить в офис губернатора провинции, где осуществляется подсчет голосов. На данный момент ни одна из действующих на территории Ирана вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Выборы президента Ирана стартовали в 07:30 по московскому времени 28 июня и закрылись в 17:30 по московскому времени. За безопасную обстановку на участках отвечают около 180 тысяч полицейских.

Свои кандидатуры на пост президента Ирана выдвинули спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян.

Выборы в стране организовали после гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Жертвами стали 8 человек. Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в городе Мешхед.

