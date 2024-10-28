Женщина-фотограф погибла в США, попав в работающий пропеллер самолета

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Женщина-фотограф Аманда Галлахер попала в работающий пропеллер самолета и скончалась от полученных травм в больнице США. Об этом пишет телеканал KWCH со ссылкой на местную полицию.

Трагедия случилась 26 октября в парашютном центре Air Capital Drop Zone в штате Канзас, когда 37-летняя Галлахер фотографировала людей и случайно отошла спиной к пропеллеру. Полиция считает произошедшее случайностью.

Ранее несчастный случай произошел в американском штате Нью-Мексико во время фильма "Ржавчина", когда актер Алек Болдуин выстрелил боевым патроном из реквизитного револьвера. В результате погибла оператор картины Галина Хатчинс.

Дело против актера было закрыто, а специалисту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид суд назначил 18 месяцев тюрьмы.

