СК вычислил азовца, который приказывал блокировать гумкоридоры в Мариуполе

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России установил личность украинского генерал-лейтенанта, приказывавшего блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что им оказался боевик специального назначения запрещенной в России террористической организации "Азов", командующий группировки войск "Юг" и "Восток" Александр Павлюк.

По версии следствия, штаб обороны под командованием генерал-лейтенанта приказал уничтожать всех тех, кто перемещается в Мариуполь, включая женщин и детей.

СК присвоил Павлюку статус обвиняемого. Его объявят в розыск для последующего ареста.

Ранее находящийся в заключении сержант полка "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация) Михаил Швец назвал ложью публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевики в Мариуполе хотели держаться до последнего.

Свыше 400 представителей "Азова"доставили с конца сентября в РФ, в настоящее время они дают признательные показания. Всего за указанный период в Россию доставили 402 боевика. Они были размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

4 августа запрещенную в России украинскую террористическую организацию "Азов" внесли в перечень террористов и экстремистов.



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