Фото: Минобороны РФ

Находящийся в заключении сержант полка запрещенной в России террористической организации "Азов" Михаил Швец назвал ложью публичные заявления Владимира Зеленского о том, что боевики в Мариуполе хотели держаться до последнего, передает РИА Новости.

"Нам сказали, нам дали приказ, также нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего. На самом деле нам никто не предлагал, просто давали приказ стоять до конца", – сказал Швец.

Он подчеркнул, что из-за такого отношения властей националисты начали понимать, что они просто пушечное мясо.

Ранее сообщалось, что свыше 400 представителей "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) доставили с конца сентября в РФ, в настоящее время они дают признательные показания.

Всего за указанный период в Россию доставили 402 боевика. Они были размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

4 августа запрещенную в России украинскую террористическую организацию "Азов" внесли в перечень террористов и экстремистов.



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