01:58Происшествия
В Киеве и еще 4 областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: ТАСС/ZumaNazar/Furyk
В Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской областях и в самом Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" – говорится в сообщении в телеграм-канале горадминистрации Киева.
Жителей Киева призвали срочно проследовать в укрытия гражданской обороны.
Аналогичные сообщения о воздушной тревоге опубликованы в телеграм-каналах главы Николаевской области Виталия Кима, руководителя Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, главы Полтавской областной ВА Дмитрия Лунина и военной администрации Киевской области.
20 октября воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
На Украине сработала воздушная тревога
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