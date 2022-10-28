В Киеве и еще 4 областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: ТАСС/ZumaNazar/Furyk

В Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской областях и в самом Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные власти.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" – говорится в сообщении в телеграм-канале горадминистрации Киева.

Жителей Киева призвали срочно проследовать в укрытия гражданской обороны.

Аналогичные сообщения о воздушной тревоге опубликованы в телеграм-каналах главы Николаевской области Виталия Кима, руководителя Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, главы Полтавской областной ВА Дмитрия Лунина и военной администрации Киевской области.

20 октября воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



На Украине сработала воздушная тревога

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