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27 июня, 07:19

Происшествия

Два беспилотника сбиты над территорией Московской области

Фото: Министерство обороны РФ

Два беспилотника ВСУ самолетного типа сбиты над территорией Московской области в ночь на 27 июня. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

Кроме того, дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской и один БПЛА над территорией Белгородской областей, указано в сообщении.

Ранее российская ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ самолетного типа в Смоленской области. В Ростовской области были сбиты четыре украинских дрона. Пострадавших и разрушений нет.

До этого силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 29 украинских дронов над Белгородской областью и один над Воронежской.

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