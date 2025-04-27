ПВО сбила три беспилотника в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбили вечером 26 апреля, около 22:30 по московскому времени.

В ночь на 26 апреля подразделения ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 45 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Больше всего воздушных целей поразили в Курской и Белгородской областях.

Власти Белгородской области сообщили, что храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в селе Сухарево, который был разрушен в результате атаки украинского дрона, планируется восстановить и расширить.