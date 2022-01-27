Прокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на фигуриста Соловьева

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Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух 18-летних фигурантов дела о нападении на фигуриста Дмитрия Соловьева. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "д" части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений")", – говорится в публикации.

При этом прокурор отказал в прекращении уголовного дела, несмотря на примирение сторон конфликта. В ближайшее время оно будет рассмотрено Тверским районным судом Москвы.

О нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева стало известно 21 декабря прошлого года. Спортсмен заступился за свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Завязалась драка, в результате которой фигурист получил травмы головы, после чего был госпитализирован.

23 декабря Таганский суд Москвы арестовал первого фигуранта дела об избиении спортсмена Владислава Яковцева. Вечером того же дня меру пресечения избрали и для второго подозреваемого.

