Торговый центр "Мега" в Химках частично возобновил работу

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Торговый центр "Мега Химки" частично возобновил работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на контакт-центр магазина.

В торговом центре произошел 9 декабря крупный пожар, в результате которого сгорел магазин OBI. В результате инцидента погиб охранник гипермаркета.

"Сегодня открылись "Ашан" и вареничная BarBoshko. Дата возобновления работы основной части ТЦ пока неизвестна", – рассказали в контакт-центре.

Ранее сообщалось, что Химкинский суд Москвы арестовал Александра Макарова – начальника участка фирмы "Дельта-строй", проводившей работы в сгоревшем магазине OBI в торговом центре "Мега Химки". Отмечается, что суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Макарова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля.

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