МВД: почти 1,5 тыс человек допрошены по делу экс-депутата Гольдмана

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Сотрудники МВД России допросили почти 1,5 тысячи человек по делу о мошенничестве бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. Об этом пресс-служба регионального главка МВД сообщает в телеграм-канале.

Всего сотрудники ведомства обработали 1 486 заявлений от обманутых вкладчиков, признав каждого из них потерпевшим по делу. Также почти все их них уже допрошены.

Следователи оценили нанесенный действиями Гольдмана ущерб в более чем два миллиарда рублей. Суд уже арестовал имущество на четыре миллиарда рублей с целью дальнейшего возмещения средств потерпевшим.

Кроме того, правоохранители выяснили факт противоправной деятельности родственника экс-депутата, которого уже приговорили к трем годам лишения свободы условно с наложением штрафа.

Уголовное дело о мошенничестве завели на Гольдмана в ноябре прошлого года. Более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро Вклад" пожаловались на него в полицию. Сумма ущерба оценивалась более чем в один миллиард рублей.

Помимо этого, следователи возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Гольдман, будучи гендиректором ПАО УК "Голдман Групп", для погашения своих долгов перед кредиторами убедил гендиректора ООО "Управление Агроактивами" выдать ему в долг на сумму более 327 миллионов рублей.

В настоящее время бизнесмен объявлен в международный розыск. По ходатайству следствия суд Красноярска его заочно арестовал.