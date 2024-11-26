Следствие завершено в отношении экс-замглавы МЧС России Барышева

Фото: mchs.gov.ru

СК России завершил следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего замминистра МЧС РФ Павла Барышева, который обвиняется в мошенничестве и фальсификации доказательств в суде. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, на похищенную Барышевым квартиру наложен арест. После ознакомления обвиняемого с материалами дела оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Барышева сняли с занимаемой должности в мае 2021 года указом Владимира Путина. На этом посту он работал с февраля 2017-го.

Против замглавы МЧС РФ завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, он с 2017 по 2019 год подготовил поддельные документы о наличии у него права на обеспечение жильем. С их помощью он похитил трехкомнатную квартиру в Москве стоимостью не менее 20 миллионов рублей.

Самого Барышева до возбуждения уголовного дела допрашивали несколько раз, уточняли в правоохранительных органах. Также проверка законности получения квартиры Барышевым как нуждающимся в улучшении жилищных условия проводилась несколько месяцев.