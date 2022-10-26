17:54Происшествия
В РФ возбудили первое уголовное дело об оставлении части мобилизованным
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России возбудили первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным гражданином. Об этом рассказал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале.
Дело завели в Улан-Удэ против жителя Якутии, который был призван в рамках частичной мобилизации. Отмечается, что призывник сбежал из военной части в Бурятии.
"Обвиняемый заявил командиру: "Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев". Сообщил, что после этого ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. После этого он сбежал из части через дыру в заборе", – отмечается в публикации.
Учитывая военные поправки, которые были недавно внесены в УК РФ, сбежавшему грозит до семи лет колонии, добавил Чиков.
Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект об освобождении не служивших в армии граждан от призыва в рамках частичной мобилизации.
Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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