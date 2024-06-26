Средства ПВО РФ сбили украинскую ракету в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России сбили украинскую ракету над Дмитриевским районом Курской области. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов, передает телеканал "360".

Смирнов напомнил жителям, что приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, поскольку они могут навредить. В случае обнаружения обломков гражданам нужно сообщить об этом по телефону 112, добавил губернатор.

Ранее российская ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ самолетного типа в Смоленской области. В Ростовской области были сбиты четыре украинских дрона. Пострадавших и разрушений нет.

До этого силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 29 украинских дронов над Белгородской областью и один над Воронежской.