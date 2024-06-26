26 июня, 13:07Происшествия
Средства ПВО РФ сбили украинскую ракету в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО России сбили украинскую ракету над Дмитриевским районом Курской области. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов, передает телеканал "360".
Смирнов напомнил жителям, что приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, поскольку они могут навредить. В случае обнаружения обломков гражданам нужно сообщить об этом по телефону 112, добавил губернатор.
Ранее российская ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ самолетного типа в Смоленской области. В Ростовской области были сбиты четыре украинских дрона. Пострадавших и разрушений нет.
До этого силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 29 украинских дронов над Белгородской областью и один над Воронежской.
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