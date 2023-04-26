Площадь пожара в многоэтажном жилом доме в Тюмени составила 900 кв метров

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Тюмени. Его площадь составила 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По прибытии первых подразделений было установлено, что огонь с балкона верхнего этажа перекинулся на кровлю жилого дома. По предварительной информации, площадь пожара составляет 900 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возгорание случилось на улице Воровского, 21. Согласно информации, из здания эвакуировали 38 человек.

До этого глава Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности на фоне охвативших регион пожаров. СМИ сообщили, что в настоящее время пожары ликвидированы в пяти из шести населенных пунктов региона – в поселках Висим, Таежном, Прогресс, Карпинск и Неустроева.

25 апреля в свердловском главке МЧС сообщили о пожаре в поселке Таежном. Огонь там охватывал 21 дом. Позже в этот же день появилась информация о возгораниях в поселке Сосьва, где горело около 50 строений, и других населенных пунктах области.

Площадь пожара в Сосьве доходила до 9 тысяч квадратных метров, однако его удалось локализовать. В результате ЧП погиб один человек. Было возбуждено два уголовных дела по факту халатности должностных лиц.