Пожар на лесоперерабатывающем предприятии в Приморье ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью потушили огонь на территории деревообрабатывающего предприятия в Лесозаводске Приморского края, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар ликвидировали в 18:04 по местному времени (11:04 мск). Площадь возгорания составила около 12 тысяч квадратных метров. В результате никто не погиб и не пострадал. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Рано утром (23:10 мск) пожарные потушили открытое горение. Накануне им удалось остановить распространение огня на площади 12 тысяч квадратных метров. Пламя от пожара на предприятии перекинулось на нежилое строение, однако пожарные оперативно потушили огонь.

Ранее сообщалось, что в городе Лесозаводске Приморского края вспыхнул крупный пожар. Сообщения о пожаре поступили в часть 25 апреля. Спасатели организовали наращивание сил и средств, к тушению были привлечены два пожарных поезда. Из здания эвакуировали 20 человек.