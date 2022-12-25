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Прокуратура проверяет информацию о пожаре в ночном клубе в центре Владивостока
Фото: телеграм-канал Svodka25
Прокуратура Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств публикации в СМИ данных о возгорании в одном из ночных клубов в центре города. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.
Ранее в соцсетях появилось видео, которое, по данным авторов, было снято в ночном клубе Unique на Светланской улице. На кадрах видно, как загорелся потолок. Возгорание с помощью огнетушителей ликвидировали сотрудники заведения.
"В настоящее время установлено, что сотрудники МЧС для ликвидации возгорания не привлекались, информация о пожаре в уполномоченные органы не поступала", – рассказали в прокуратуре.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавших при пожаре не было.
Ранее сообщалось, что 13 человек погибли и девять пострадали при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Причиной ЧП стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей заведения.
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