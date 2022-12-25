Прокуратура проверяет информацию о пожаре в ночном клубе в центре Владивостока

Фото: телеграм-канал Svodka25

Прокуратура Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств публикации в СМИ данных о возгорании в одном из ночных клубов в центре города. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, которое, по данным авторов, было снято в ночном клубе Unique на Светланской улице. На кадрах видно, как загорелся потолок. Возгорание с помощью огнетушителей ликвидировали сотрудники заведения.

"В настоящее время установлено, что сотрудники МЧС для ликвидации возгорания не привлекались, информация о пожаре в уполномоченные органы не поступала", – рассказали в прокуратуре.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавших при пожаре не было.

Ранее сообщалось, что 13 человек погибли и девять пострадали при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Причиной ЧП стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей заведения.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!