Глава Readovka Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава издания Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации, где он продолжит свое восстановление. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Издание отметило, что благодаря усилиям врачей Костылев быстро восстанавливается. Сейчас, по данным Readovka, пострадавший активно общается со своими родственниками и медиками.

"Реабилитация – значимый этап для его семьи, коллег и всех, кто переживал о состоянии главы нашего медиахолдинга. И мы не сомневаемся в полном восстановлении Алексея. Несгибаемый дух все превозможет!" – заявили в медиахолдинге.

Костылев попал в аварию в Смоленской области вечером 26 октября. Он ехал на квадроцикле, но в какой-то момент выпал из него. Без сознания мужчину доставили в местную больницу.

Когда состояние стабилизировалось, его перевезли в Москву. В начале ноября Костылев пришел в сознание. Тогда он самостоятельно дышал, реагировал на просьбы врачей и близких, жестикулировал и самостоятельно принимал еду.

