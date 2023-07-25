СК РФ подтвердил гибель 55 человек после разрушения Каховской ГЭС

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Следственный комитет РФ подтвердил, что жертвами подрыва Каховской ГЭС стали 55 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Александра Бастрыкина.

"На сегодняшний день уже известно, что в результате теракта затопило более трех десятков населенных пунктов, погибли 55 человек, еще 134 человека пострадали", – уточнил он.

Председатель СК РФ рассказал, что специалисты продолжают оценивать ущерб. Для выяснения всех обстоятельств в настоящее время проводится криминалистическая экспертиза.

На данный момент правоохранители уже опросили более тысячи очевидцев, среди которых есть работники станции и военные, которым было поручено охранять объект. Кроме того, проведен осмотр конструкции, прилегающих участков и мест эвакуации.

"В рамках этого уголовного дела также расследуются и факты артиллерийских и минометных обстрелов ВСУ пунктов эвакуации населения из зоны затопления в городе Голая Пристань в Херсонской области", – добавил Бастрыкин.

Плотина Каховской ГЭС на Днепре была взорвана в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом. Российская сторона заявляла, что за атакой стоит Украина. После диверсии на территории округа ввели режим ЧС.

Спасатели приступили к процедурам по обеззараживанию территорий. Из-за большого количества воды в регионе появились риски распространения инфекционных заболеваний.

В свою очередь, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после подрыва дамбы ГЭС Каховское водохранилище перестало существовать как таковое. Он напомнил, что оно обеспечивало водой Кривой Рог, Никополь и Днепродзержинск, а также другие населенные пункты.



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