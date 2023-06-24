Попытка раскачать общество и разжечь огонь гражданской войны провалилась – Нарышкин

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Попытка раскачать общество и разжечь огонь гражданской войны провалилась, сообщил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Его высказывания публикует телеграм-канал РИО.

По его словам, россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, показали, что могут отличить правду от лжи.

Нарышкин назвал самым страшным преступлением попытку вооруженного мятежа. Как он отметил, это предательство, предпринятое за спиной сражающейся армии, не может быть оправдано никакими былыми заслугами.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью поддерживает каждое слово Владимира Путина и назвал вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" предательством. По его словам, чеченские бойцы выехали в зоны напряженности и сделают все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.