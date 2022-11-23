Экс-директор склада цветов в Москве, где произошел пожар, признала вину

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Бывший гендиректор компании "Ново Флоре" Анна Мачелюк, в результате пожара на складе у которой погибли семь человек, в суде признала вину в преступной небрежности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Дорогомиловского суда Москвы.

"Вследствие преступной небрежности, не предвидя последствий в виде гибели семи лиц, Мачелюк не обеспечила здание склада системой пожарной защиты и оповещения об эвакуации", – заявил судья, отметив, что женщина признала свою вину в данной формулировке.

В суде отметили, что обвиняемая уже выплатила часть компенсации семьям пострадавших в размере 500 тысяч рублей.

Мачелюк предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 19 января 2023 года.

Пожар в здании цветочной базы произошел в воскресенье, 20 ноября. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания. Площадь пожара составила 2 500 квадратных метров.

В результате происшествия погибли семь человек.

В качестве основных версий возникновения возгорания рассматриваются неисправность электропроводки, ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами и нарушения в организации сварочных работ.



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