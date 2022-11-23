Обвинение выдвинули экс-гендиректору склада цветов в Москве, где произошел пожар

Фото: телеграм-канал "МЧС_Москвы"

Правоохранители выдвинули обвинение в отношении бывшего гендиректора ООО "Ново Флоре" Анны Мачелюк по факту возгорания на складе цветов на Комсомольской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") предъявлено обвинение бывшему генеральному директору ООО "Ново Флоре" Анне Мачелюк", – говорится в сообщении.

Пламя охватило здание цветочной базы в воскресенье, 20 ноября. Пожар стал причиной обрушения перекрытий между первым и вторым этажами.

Открытое горение удалось ликвидировать только в 22:03. До этого спасатели локализовали пожар на площади 2 500 квадратных метров.

В результате ЧП погибли семь человек, один из которых – гражданин Таджикистана.

В СК уже выдвинули предположение, согласно которому причинами пожара могли стать неисправность электропроводки или ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".



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