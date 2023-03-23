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Лидер Приднестровья заявил о новых фигурантах в деле о подготовке терактов
Фото: телеграм-канал "Вадим Красносельский"
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил о новых фигурантах и доказательствах в деле о подготовке терактов, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Приднестровье готовы принять любые спецслужбы иностранных государств, чтобы ознакомить их с материалами дела и имеющимися доказательствами.
9 марта в министерстве госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявили о предотвращении покушения на главу республики Вадима Красносельского. Глава МИД республики Виталий Игнатьев сообщил, что подозреваемые в подготовке покушения намеревались провести теракт рядом с кортежем главы ПМР.
Позже в Следственном комитете Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу республики. В ведомстве заявили, что террористы планировали убийство должностных лиц из числа государственной власти ПМР. Совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автомобильных дорог в центре Тирасполя. Для реализации цели террористы заранее начинили автомобиль взрывчатым веществом.
Кроме того, сообщалось, что теракт в центре Тирасполя готовили шесть человек. В правоохранительных органах республики добавили, что пятеро из шести подозреваемых в теракте являются гражданами Украины.
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