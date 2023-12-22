Полиция задержала угрожавшего устроить новую стрельбу в Праге

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Полиция задержала злоумышленника, угрожавшего устроить новую стрельбу в Праге. Об этом рассказал глава правоохранительных органов столицы Чехии Петр Матейчек.

Он уточнил, что преступник позвонил в органы и заявил, что может повторить трагедию, которая случилась на философском факультете Карлова университета.

По словам главы полиции, устроивший стрельбу в учебном заведении покончил с собой.

"Он палил не только в здании факультета, но и, забравшись на крышу здания, по прохожим, среди которых были ранены три человека", – цитирует Матейчека ТАСС.

Он добавил, что полиция проверяет соцсети на предмет одобрения действий стрелка.

Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Огонь открыл 24-летний студент.

Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 граждан пострадали.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что у чешских правоохранителей нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом. Уточнялось, что сотрудники полиции еще долго будут работать на месте случившегося.

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