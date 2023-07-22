Последствия ЧП в ТЦ "Времена года" в Москве ликвидировали

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Последствия чрезвычайного происшествия из-за прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте столицы ликвидировали. Спасатели ищут прорыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио начальника столичного главка МЧС Юрия Ткаченко.

"В принципе ситуация нормализовалась", – подчеркнул он.

Следователи столичного Следственного комитета изымают техническую документацию. В рамках уголовного дела будут установлены лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание торгового центра.

Утром 22 июля в ТЦ "Времена года" произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ унесла жизни четырех человек. Также стало известно о госпитализации девяти человек.

Одна женщина скончалась в результате сердечного приступа, ударившего из-за случившегося. Также есть пострадавшие с ожогами. Всем им оказывают медицинскую помощь.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Они находились на минус первом этаже.

По факту гибели четырех человек в ТЦ "Времена года" возбуждено уголовное дело