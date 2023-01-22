Украинские войска обстреляли село Фомовку в ЛНР

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Украинские войска подвергли обстрелу село Фомовку в ЛНР. Об этом представительство республики в СЦКК написало в своем официальном телеграм-канале.

Как отметили в ведомстве, ВСУ открыли огонь по Фомовке в 16:00, выпустив четыре снаряда. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Отмечается, что украинские силы применяли артиллерию натовского калибра – 155 миллиметров.

Ранее ВСУ выпустили по Стаханову в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS. Обстрел был зафиксирован в субботу, 21 января, в 22:52 (время совпадает с московским).

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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