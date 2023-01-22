ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке

Фото: телеграм-канал "Администрация Каховского муниципального округа"

Украинские войска обстреляли Новую Каховку. В результате попадания снаряда в жилой дом произошел пожар. Администрация города рассказала о происшествии в своем телеграм-канале.

"Вражеский снаряд попал в жилой дом №156 на улице Ленина. На месте работают МЧС, экстренные и коммунальные службы города", – отмечается в публикации.

Обстрел начался в 15:30 по московскому времени. ВСУ наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

В экстренных службах также добавили, что вражеская армия впустила пять снарядов из ствольной артиллерии, в результате чего был поврежден гражданский дом.

Вооруженные силы Украины ночью обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области. Представитель экстренных служб региона рассказал, что украинские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру. Вечером 21 января были выпущены десять артиллерийских снарядов по населенному пункту Днепряны, а также семь – по Сагам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка

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