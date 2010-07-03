Названа возможная причина крупного пожара в ТЦ "Максим" во Владивостоке

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Сильный пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке предположительно возник от взрыва газового баллона в кафе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию от представителя администрации Приморья.

"В 6:06 (20 сентября, 23:06 по московскому времени) в торговом центре "Максим" в кафе на мансарде, предположительно от взрыва газового баллона, возник пожар. Кафе располагается на пятом этаже здания", – сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что пожару был присвоен ранг номер 2. Его первоначальная площадь составляла 300 квадратных метров. На 8:20 (1:20 по московскому времени) она увеличилась до 1000 квадратов.

Возгорание в ТЦ "Максим" произошло в 23:06 по московскому времени. На место происшествия спустя 6 минут прибыли пожарные расчеты.

Сообщений о пострадавших не поступало. В момент возникновения возгорания ТЦ еще не открылся. Известно, что на месте пожара работают около 60 сотрудников МЧС и 19 единиц техники. В 9:40 (2:40 по московскому времени) открытое горение было локализовано.

Ранее в прокуратуре заинтересовалась пожаром в ТРЦ "Гранд Парк" в Грозном. По факту происшествия в данный момент проводится проверка.