РИА Новости: короткое замыкание произошло в детской больнице на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Короткое замыкание произошло в детской больнице на севере Москвы. В результате случившегося оттуда временно эвакуировали около 100 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в детской областной психоневрологической больнице, которая расположена на улице Ивана Сусанина, в доме 1. Короткое замыкание было зафиксировано в плафоне, но оно не привело к возгоранию, уточнили собеседники агентства.

К настоящему моменту все пациенты и врачи вернулись в медучреждение.

Ранее пожар произошел в здании на Пресненском Валу. Изначально на месте ЧП появился черный дым. Позже площадь пожара выросла до 700 квадратных метров.

Из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться порядка 100 человек. Вечером того же дня возгорание удалось потушить.