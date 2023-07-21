Минздрав РФ рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в теракте на Крымском мосту

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Состояние девочки, получившей травмы в результате ЧП на Крымском мосту, оценивается как стабильное, рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

Он заверил, что за здоровьем пострадавшей следят лучшие врачи.

"Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, продолжает получать всю необходимую помощь в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Она в стабильном состоянии с положительной динамикой", – передает РИА Новости его слова.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибла семейная пара, их дочь пострадала. Ее доставили в больницу в Краснодаре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о теракте. Выяснилось, что атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ.

20 июля стало известно, что получившую травмы девочку привезли в Москву. Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава РФ будут заниматься ее лечением и реабилитацией.



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