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Три человека пострадали в результате обстрела ВСУ многоквартирного дома в Первомайске Луганской Народной Республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава местной администрации Сергей Колягин.

"На месте в настоящее время продолжают работать сотрудники МЧС, аварийных служб и медицинские работники. Ситуация по прежнему остается тяжелой – в результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться", – указал он.

Колягин уточнил, что у пострадавших диагностировали акубаротравму.

Об инциденте стало известно ранее 21 июня. Тогда Колягин отмечал, что при обстреле был поврежден один из многоэтажных жилых домов.

Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ харьковского села Глубокого погибли более 20 жителей. Как отметил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк, в результате удара по селу Пыльная был разрушен частный дом, а его владелец получил осколочные ранения. Кроме того, жена и сын хозяина дома погибли.

До этого один человек погиб и трое пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны украинских военных. Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что в Новой Каховке из-за прилета снаряда погибла 78-летняя женщина, а 66-летний мужчина получил ранения. При этом, по его словам, в Алешках также есть пострадавшие – двое мирных жителей 1989 и 1994 годов рождения.

