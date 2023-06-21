14:43Происшествия
К ВМФ РФ не обращались за помощью в поиске подводного аппарата, пропавшего у "Титаника"
Фото: ТАСС/EPA/CJ GUNTHER
США не обращались к Военно-морскому флоту России за помощью в поиске подводного аппарата, пропавшего рядом с местом, где затонул "Титаник", сообщил главком ВМФ, адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне.
Он выразил надежду, что батискаф "Титан" найдут и его пассажиры будут спасены.
Информация о пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" появилась в прессе 19 июня. Впоследствии сообщения об этом подтвердила OceanGate Expedition. В компании заявили, что ее глубоководный автономный аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.
В СМИ писали, что на борту судна могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.
Один из членов экипажа батискафа вышел на связь 20 июня. Им оказался ирландский исследователь Рори Голден. Он заявил, что в порядке.
Поисковая операция пропавшего в Атлантике батискафа охватила почти 26 тысяч "квадратов"
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