Склад загорелся на Перовском шоссе

Фото: телеканал Москва 24

Склад загорелся на юго-востоке столицы, передает телеканал Москва 24.

Как уточняет Агентство "Москва", здание отдельно стоящее, угрозы перехода огня нет. Сведений о пострадавших не поступало. По состоянию на 22:19, возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров.

Еще один пожар случился на складе в Подмосковье. Ему присвоили повышенный уровень опасности.

Площадь возгорания превысила 30 тысяч квадратных метров. На складе находится около 40 тонн нефтепродуктов. В тушении были задействованы два пожарных поезда и авиация.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП, причины устанавливаются. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.