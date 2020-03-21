Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Открытое горение на территории завода в Дмитрове ликвидировано, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Проводятся проливка и разборка конструкций. Площадь возгорания превысила 30 тысяч квадратных метров. На складе находится около 40 тонн нефтепродуктов. В тушении были задействованы два пожарных поезда и авиация.

Пожару присвоили повышенный уровень опасности, сообщалось об угрозе распространения огня. Прокуратура начала проверку по факту ЧП, причины устанавливаются. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.