Рейс Москва – Гоа перенаправили в Узбекистан из-за угрозы взрыва

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Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air рейсом из Перми в индийский Гоа перенаправили в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ani.

Самолет вылетел в 21:30 20 января и должен был приземлиться в Гоа в 04:15 21 января. Однако он уже выполнил вынужденную посадку в Термезе в 03:58 и теперь ожидает вылета в аэропорт Даболим в Гоа. На борту самолета находятся 238 пассажиров, в том числе два младенца, и семь членов экипажа.

Судно перенаправили после того, как директор аэропорта Даболим получил электронное письмо, в котором упоминалась бомба, заложенная в самолете. Рейс отклонили еще до того, как вошел в воздушное пространство Индии.

Это уже второй подобный случай. 9 января самолет Azur Air совершил срочную посадку после сообщения от неизвестных о минировании авиарейса. Всех пассажиров высадили для проверки самолета.

Позднее стало известно, что власти Индии не нашли никаких подозрительных устройств на борту самолета Azur Air. Уточнялось, что в ходе проверки была досмотрена также и ручная кладь пассажиров.

Тем не менее пассажирам пришлось провести ночь на авиабазе Джамнагар в Гуджарате, пока индийские спецслужбы досматривали самолет. 10 января самолет прилетел в штат Гоа.

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