Число раненных при взрыве в центре Йоханнесбурга достигло 48

Фото: телеграм-канал "На видео видно"

Число раненных человек при взрыве в центре Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике достигло 48, погиб 1 житель. Об этом заявила радиостанция SABC.

Согласно информации, 8 человек находятся в тяжелом состоянии.

"Пока мы точно не можем сказать, что именно стало причиной взрыва, однако все указывает на то, что была утечка газа. Ведется соответствующее расследование для установления причины произошедшего", – отметил премьер провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи.

Ранее сообщалось, что в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике из-за взрыва частично обрушилась дорога. Происшествие унесло жизнь одного человека. Как уточнили в нефтегазовой компании Egoli Gas, взрыв не был вызван утечкой газа в газопроводе.

До этого взрывное устройство сработало в центре Афин. ЧП произошло возле здания Великой масонской ложи Греции между улицами Ахарнон и Сурмели. Следом возник пожар, который оперативно потушили.

Новости мира: мощный взрыв прогремел в Йоханнесбурге